  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مطلوبين وضبط مركبات غير قانونية في جنين

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوبين وضبط مركبات غير قانونية في جنين



جنين /سما/

ضبطت الشرطة في جنين، وبمساندة الأمن الوطني 30 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على 7 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بضبط 29 مركبة ودراجة غير قانونية وقبضت على 7 مطلوبين صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية وذلك ضمن اختصاص مناطق مركز شرطة بيت قاد وقباطية وفي مدينة جنين.

وأكدت الشرطة، تحفظها على المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

ودعت الشرطة، المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 22 الثانية والعشرون

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

الأخبار الرئيسية

بن سلمان

اعلام اسرائيلي: "السعودية تتراجع عن فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي"

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

وزيرة الصحة : 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

860x484 (1)

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا