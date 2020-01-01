القبض على مطلوبين وضبط مركبات غير قانونية في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة في جنين، وبمساندة الأمن الوطني 30 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على 7 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد قامت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني بضبط 29 مركبة ودراجة غير قانونية وقبضت على 7 مطلوبين صادر بحقهم 70 مذكرة قضائية وذلك ضمن اختصاص مناطق مركز شرطة بيت قاد وقباطية وفي مدينة جنين.

وأكدت الشرطة، تحفظها على المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

ودعت الشرطة، المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.