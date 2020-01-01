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"الألكسو" تحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الألكسو" تحيي صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة



رام الله /سما/

 نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أحيت فيه المنظمة مع مكونات المجموعة الدولية، هذا اليوم الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 إلى تخليده في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، في ذكرى اعتمادها قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

وتحرص الألكسو على أحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية. كما تحيي الألكسو صمود الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الألكسو بهذه المناسبة أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة.

وجدّدت الألكسو دعمها المطلق للشّعب الفلسطينيّ في دفاعه المشروع عن حقوقه غير القابلة للتّصرف، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وفي هذا الإطار تؤكد الألكسو أنها ستعزز جهودها على كافة المستويات لدعم دولة فلسطين في مجالات التربية والثقافة والعلوم ومواصلة العمل مع اليونسكو من أجل صون التراث الفلسطيني وتسجيله في التراث العالمي والتصدي لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معالمه.

#الألكسو #يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

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