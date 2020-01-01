ليبرمان ينوي ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء بإسرائيل

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان إنه يرى نفسه كمرشح لرئاسة الوزارء في إسرائيل في الانتخابات المقبلة.



وفي مقابلة إذاعية حول الأزمة السياسية وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة للكنيست الـ24، أوضح أن أي شخص عاقل يدرك أنه يجب على الحكومة إنهاء عملها، ولا يوجد شخص راض عن أداءها.



وأضاف: "النظام السياسي أعطيت له فرصة لمدة عام كامل، لكنه لا يعمل وقراراته غير منطقية".



وادعى ليبرمان أنه يرى نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء، ولديه الخبرة المتراكمة والقدرة المثبتة التي لا يمتلكها أي شخص آخر في النظام السياسي، وما يهمني هو مستقبل دولة إسرائيل.



وهاجم ليبرمان تعاون رئيس الوزراء نتنياهو مع عضو القائمة المشتركة عباس منصور، قائلا "لست مستعدا للمشاركة والمساعدة مع منصور عباس".



وحول احتمال مقبل لحضور اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة نفتالي بينيت، قال ليبرمان "لا أستبعد الجلوس مع أي حزب صهيوني".