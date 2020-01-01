موريتانيا .. رابط موقع نتائج التوجيهات الدفعة الثانية برسم العام الجامعي 2020 - 2021

نواشكوط / سما

نشرت وزارة التعليم العالي، يوم الإثنين، موقع رابط التوجيهات الدفعة الثانية برسم العام الجامعي 2020 - 2021 في موريتانيا، داعية كل الطلاب إلى الاستعلام عن نتيجتهم.

وقالت وزارة التعليم في بيان صحفي إنه سيتم نشر نتائج اللجنة الوطنية للتوجيه توجيهات 2020 على موقع (http://tewjih.com/) الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب تقديم التظلمات على مستوى سكرتارية اللجنة الوطنية للمنح والتوجيه (مديرية التعليم العالي) الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.

موقع نتائج التوجيهات 2020 موريتانيا: اضغط هنا

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إغلاق باب التظلمات الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الرابع من شهر ديسمبر المقبل، وسيجري نشر نتائجها الإثنين عند السادسة مساءً.

وبينت أن التظلمات سوف تكون متوفرة من خلال استمارة متاحة لدى إدارة التعليم العالي في الوزارة، منوهة في الوقت ذاته أنه يمكن للجميع الإطلاع على التفاصيل والمواعيد.

وفي سياق منفصل، أصدرت الوزارة قرارا بتقليص سنوات التكوين في مدارس المعلمين إلى عامين بدلا من ثلاث سنوات، على أن يجري تخصيص السنة الثالثة للتدريب الميداني.

ويستهدف قرار تقليص أعوام التكوين الجديد بالمدارس، جميع التلاميذ المعلمين الحاليين، في حين سيجري تطبيقه على جميع الناجحين في المسابقات الموريتانية القادمة.