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معاريف: نتنياهو يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي..

الإثنين 30 نوفمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: نتنياهو يعتزم زيارة القاهرة ولقاء السيسي..



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة معاريف العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة مصر خلال الأسابيع القادمة، والاجتماع بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأضافت الصحيفة، صباح اليوم الاثنين، أن زيارة نتنياهو المرتقبة للقاهرة، تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
وحسب معاريف فإنه يجري التخطيط للقاء بين وفدين اقتصاديين إسرائيلي ومصري، يتم خلاله بحث مشاريع اقتصادية مشتركة ودفع العلاقات التجارية بين الدولتين.
 
وأشارت إلى أن نتنياهو التقى بالسيسي مرتين، مرة علنية بالعام 2017 في نيويورك، والآخرى سرية بالقاهرة خلال العام 2018.

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #مصر #عبد الفتاح السيسي

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