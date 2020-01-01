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الألكسو: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

الإثنين 30 نوفمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



تونس / سما /

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة.

وجددت "الألكسو" لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعمها المطلق للشّعب الفلسطينيّ في دفاعه المشروع عن حقوقه غير القابلة للتّصرف، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكدت أنها ستعزز جهودها على كافة المستويات لدعم دولة فلسطين في مجالات التربية والثقافة والعلوم ومواصلة العمل مع اليونسكو، من أجل صون التراث الفلسطيني وتسجيله في التراث العالمي والتصدي لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معالمه.

#الألكسو #الشعب الفلسطيني

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