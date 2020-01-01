الاحتلال يحصي السكان ويأخذ مساحات المساكن في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وأحصت عدد السكان وأخذت مساحات المساكن والبيوت.

وقال ممثل التجمعات البدوية في قرية الخان الأحمر عيد خميس جهالين ، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وأخذت مساحات المساكن وعدد السكان ودققت في هوياتهم، "في خطوة أولى من نوعها تتم في الخان الأحمر".

وحذر خميس من هدم قرية تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، بهدف إقامة مشاريع استيطانية تهدف لعزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وكان المئات من أبناء شعبنا اعتصموا أمس الأحد، في خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر احتجاجا على إعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال هدمها، ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وحمل المشاركون خلال الاعتصام علم فلسطين والرايات واللافتات التي تدعو إلى وقف التهجير ومحاولات هدم الخان الأحمر، وسط تواجد قوات الاحتلال في تلة قريبة من التجمع.