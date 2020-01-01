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المباحث بالقطاع تكشف عن قضيتي سطو وسرقة بقيمة 8500 دولار

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المباحث بالقطاع تكشف عن قضيتي سطو وسرقة بقيمة 8500 دولار



الوسطى / سما /

أنجزت المباحث العامة في المحافظة الوسطى قضيتي سطو وسرقة بقيمة 8500 دولار أمريكي.

وأوضح الرائد محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات، أن المباحث أجرت التحريات والبحث حول المدعو (م.غ ) والذي تبين أنه من أصحاب السوابق والعود الإجرامي.

وقال الرائد داوود : "بعد إلقاء القبض على المدعو والتحقيق الشفوي معه أقر بقيامه بعدة سرقات، أبرزها، سرقة دراجة نارية من نوع قيمتها 3000 دولار، من منزل المواطن (م. د) من سكان المخيم الجديد في النصيرات".

وأضاف  إلى أن المتهم أقر بسرقة ماتور مياه، وعدد من الجوالات الحديثة، ومسدس، وبعض الأغراض الأخرى تُقدر بقيمة 2500دولار من خلال دخوله على بيوت المواطنين في ذات المخيم وسرقة ما فيها من أغراض.

ولفت إلى إحالة المذكور وملف القضية والدراجة النارية المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

في سياق منفصل، كشفت المباحث العامة بمحافظة رفح واقعة السطو على "فيلا" وتخريبها وسرقة محتوياتها حيث بلغت قيمة المسروقات 3 آلاف دولار أمريكي.

وأوضحت مباحث رفح أن طواقمها  كشفت القضية بعد وورد شكوى إلى القسم عن قيام مجهولين بالسطو على فيلا المواطن "س.ش" وسرقة محتوياتها.

وقال النقيب بلال عوض الله رئيس قسم التحري في مباحث رفح: "إن قسم التحري توجه لمكان الواقعة لجمع المعلومات والاستدلالات حول مرتكبيها ،لافتاً إلى أن التحريات توصلت إلى الاشتباه بكل من المدعو "م.م" والمدعو "ص.ك" ".

وأضاف "تم استدعاء المشتبه بهما حسب الأصول القانونية، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة المحصلة من التحريات"، لافتا إلى اعترافهما بما نسب إليهما من السرقة والإتلاف.

وذكر النقيب عوض الله أنه تم ضبط المسروقات وإحالتها مع المشتبه بهما إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما .

#المباحث العامة #سطو #سرقة #النصيرات

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