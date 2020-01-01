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محافظة نابلس تغلق 3 مدارس مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أعلنت محافظة نابلس إغلاق 3 مدارس بالمحافظة مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقررت محافظة نابلس إغلاق مدارس سمير سعد الدين في المدينة، ومدرسة جماعين الثانوية، ومدرسة بيتا الأساسية المختلطة.

كما أفادت المحافظة أنه تم تحرير 140 مخالفة لسائقين لمخالفتهم بروتكولات الوقاية من فيروس كورونا، و250 مخالفة بحق أشخاص مخالفين، وأغلقت منشأتين اقتصاديتيْن ووجهت 16 تنبيهًا لمنشآت أخرى في المحافظة.

كما نفذت فرق التفتيش 156 جولة ميدانية على العديد من المنشآت والمقاهي والمطاعم والمدارس في القرى والمدينة والمخيمات.

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