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سلفيت: الاحتلال يعتقل مواطنين خلال قمع فعالية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين خلال قمع فعالية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الرأس غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين لم تعرف أسماؤهما بعد، خلال قمعها وعشرات المستوطنين المدججين بالسلاح والعصي الفعالية التي نظمتها حركة التحرير الوطني "فتح"/ اقليم سلفيت، وبلدية سلفيت، للتصدي لجرافات الاحتلال وافشال مخططاته في اقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي سلفيت.

يذكر أن عددا من المستوطنين قد جرفوا يوم أمس الأحد أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المسماة "الرأس" شمال غرب سلفيت، على مساحة تقدر بـ 50 دونما.

#الاحتلال #سلفيت

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