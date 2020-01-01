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المفتي: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: هدم درج مدخل المقبرة اليوسفية مشهد عدواني يمس بقدسيتها



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، هدم سلطات الاحتلال درج مدخل المقبرة اليوسفية المؤدي إلى المقبرة في المسجد الأقصى المبارك، لتنفيذ مخطط "مسار الحديقة التوراتية" في المكان، في مشهد عدواني واضح يمس بقدسية المقبرة، وما فيها من الشهداء والأموات.

وقال المفتي حسين في بيان اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد القدس ومقدساتها بحجج واهية، وهذا العدوان يهدف إلى السيطرة على مداخل المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن هذا الدرج يوصل إلى أرض مقبرة الشهداء، التي هي امتداد لمقبرة اليوسفية من الجهة الشمالية.

واعتبر أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من مسلسل الاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية، مؤكداً أنها بهذا العدوان تنتهك ما دعت إليه الشرائع السماوية وكفلته القوانين والأعراف الدولية من ضمان لكرامة الإنسان حياً وميتاً، وهذه ليست الاعتداءات الأولى من نوعها، بل سبقها كثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها.

وطالب حسين المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين ومنع السلطات الإسرائيلية من التمادي في عدوانها على البشر والحجر والشجر في مدينتنا المقدسة.

#المفتي العام #المقبرة اليوسفية #المسجد الأقصى

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