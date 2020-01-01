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شاهد: الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة نادرة لأم كلثوم مع فرقة يهودية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة نادرة لأم كلثوم مع فرقة يهودية



القاهرة / وكالات /

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم، في العاصمة العراقية، بغداد.

وذكرت الوزارة الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء امس الأحد، أن صورة كوكب الشرق "أم كلثوم"، تعود للعام 1929، في بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصورة تم التقاطها مع فرقة "يهودية" في بغداد، خلال زيارتها للعاصمة العراقية، في العام 1929. 

وعلى الرغم من إشارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن صورة أم كلثوم (1898 -1975) في بغداد تعود للعام 1929، فإن جُل وسائل الإعلام العربية والعالمية، تؤكد أن كوكب الشرق زارت بغداد مرتين فقط، الأولى كانت في العام 1932، والثانية في العام 1946، بدعوة ملكية، آنذاك.

#اسرائيل #صورة #ام كلثوم #فرقة يهودية
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