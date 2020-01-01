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ملحم زين يسخر من المسؤولين اللبنانيين لهذا السبب – (تغريدة)

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم زين يسخر من المسؤولين اللبنانيين لهذا السبب – (تغريدة)



وكالات / سما /

لفت الحداد الرسمي الذي أعلنته الأرجنتين على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا انتباه النجم اللبناني ملحم زين الذي سخر من المسؤولين اللبنانيين بعدما وجد الفرق الشاسع بينهما لجهة إقدام الأرجنتين على إعلان الحداد الرسمي وتجاهل المسؤولين اللبنانيين لكبارهم أمثال وديع الصافي وصباح.

وقال في تغريدة لاذعة بحق المسؤولين اللبنانيين الذين لم ينعوا صباح ووديع الصافي اعتقادا منهم بأنهم أكثر أهمية: “الأرجنتين أعلنت الحداد الرسمي ثلاثة أيام على وفاة دييغو مارادونا… هنا توفي وديع الصافي ثم توفيت صباح لم ينعهما أي سياسي في الدولة بسبب اهتمامهم بأنفسهم حيث يعتقدون أنهم أهم من وديع وصباح… كل يوم يأتي وزير أو رئيس وزراء ويذهب عشرة لكن هناك وديع واحد وفي صباح واحدة مدى الدهر والأيام”.

#ملحم زين #دييغو مارادونا #مارادونا #وديع الصافي #صباح

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