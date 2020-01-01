3 أعراض جديدة لم تكن مكتشفة من قبل لفيروس كورونا

وكالات / سما /

اكتشف علماء أعراضا جديدة للمصابين بفيروس كورونا، لم تكن ملاحظة من قبل، وتتعلق بالأنف.



الأعراض الجديدة كشف عنها في دراسة نشرها موقع "ميد أركايف"، وأعدها باحثون من جامعة برشلونة، وشملت، الشعور بشيء غريب في الأنف، والجفاف المفرط، وشعور بوجود سيلان قوي.



ويمكن أن تترافق هذه الأعراض مع تراجع أو فقد حاسة الشم أو التذوق. وأظهرت الدراسة أن هذه الأعراض ظهرت على مرضى لنحو 12 يوما.



ووجدت الدراسة أن "ظهارة الأنف" والتي تمثل الخلايا المبطنة لداخل الأنف، هي المنطقة الأكثر جهوزية للسماح بدخول فيروس كورونا للجسم.



ويظهر فيروس كورونا أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل إلى الالتهابات التنفسية الحادة.



ومن أبرز أعراض الإصابة بالفيروس، الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم وصعوبات في الجهاز التنفسي والإسهال ومشاكل في الجهاز الهضمي لدى البعض.



وحتى الآن، أصيب أكثر من 62 مليون شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 39 مليونا على الأقل.



والولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررا بعدما سجلت أكثر من 266 ألف وفاة، و13 مليون إصابة.