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ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال إلى 10

الإثنين 30 نوفمبر 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تشخيص إصابتين جديدتين بمرض السرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الأسرى المصابين إلى 10 .

وذكر الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه للوكالة الرسمية وفا ، أن الأسيرين المصابين هما: نضال أبو عاهور (45 عاما) من بيت لحم، الذي يعاني من سرطان الكلى بعد مماطلة الاحتلال في علاجه من غسيل الكلى، ومعتقل بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، وهو أب لـ7 أبناء، والأسير عماد أبو رموز (46 عاما) من الخليل، الذي يعاني من ورم سرطاني، ومعتقل منذ العام 2004، ومحكوم بالسجن 25 عاما.

وأشار إلى أن الهيئة قد طالبت بتشكيل لجنة طبية لزيارة الأسرى المرضى، من أجل الاطلاع على أوضاعهم، كما تواصلت مع الصليب الأحمر من أجل تقديم العلاج اللازم للمصابين بالسرطان، كون إدارة السجون تتعمد متابعة أوضاعهم الصحية.

وبعد تناقل خبر إصابة جديدة بالسرطان للأسير أمل معمّر عرابي، أفادت عائلته لـ"وفا"، بأنه نجلهم قد أصيب بورم حميد وجرى استئصاله قبل اعتقاله في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي من رام الله.

#السرطان #الاحتلال #سجون الاحتلال

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