اشتية يتحدث عن مستحقات الموظفين وأموال المقاصة ويوجه رسالة الى حركة حماس ..

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة الحكومة الـ85، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس لجنة الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني السيد شي نيانج بالسعي لاعتراف دول العالم بدولة فلسطين والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار 144 واستمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللجئين الفلسطينين (اونروا) خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده مطلع العام المقبل، والتأكيد على بقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية على جدول الأولويات الدولية حتى يتحقق السلام بنيل شعبنا حقه في الحرية والاسقلال، وبذل قصارى الجهود لوقف عمليات مصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم البيوت وإقامة المزيد من المستعمرات وترحيل أصحاب الأرض الأصليين بعد هم منازلهم ومدراسهم وتجريف أراضيهم.

في سياق منفصل قال اشتية إن فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا لدى الاحتلال، وأن الحكومة لا تتعاطى مع ما ينشر عبر وسائل الإعلام.

و أضاف اشتية "لا نريد استباق الأمور ولكن أوكد أن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتبكم حق لكم وسوف تأخذون كل ما هو لكم، صبرتم أشهر ولم يبقى إلا القليل ليتضح لنا كل شيء".

في سياق اخر أعرب عن آماله أن "تؤكد حماس نفيها لوثيقة انتشرت عبر وسائل الإعلام، تحظر فيها الحركة إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية بدعوى الحرص على المنتج الوطني".

وحول كورونا قال اشتية :" سنواصل الإجراءات لمواجهة كورونا وفق البرنامج المعلن عنه سابقا، بالإغلاق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا وحتى نهاية الاسبوع مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء.