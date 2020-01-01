الرجوب يبارك إنجاز اتحاد ألعاب القوى ترشيح فلسطين لجائزة أفضل اتحاد عامل في العالم

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن ترشيح الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى لجائزة أفضل اتحاد في العالم عن قارة آسيا خلال جائحة كورونا والتي ستصدر في الخامس من ديسمبر المقبل على هامش توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأرسل الاتحاد الدولي لألعاب القوى رسالة للاتحاد الفلسطيني بترشيحه كأفضل اتحاد عامل على مستوى قارة آسيا، بالإضافة إلي خمسة دول أخرى وهي كينيا عن قارة أفريقيا، نيوزيلندا عن قارة اوقيانوسيا، بولندا عن قارة أوروبا، بيرو عن قارة أمريكيا الجنوبية، نيكارجوا عن قارة أمريكيا الشمالية.

وبارك اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إنجاز الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد من أجل تطوير ألعاب القوى في فلسطين، واستمرار العمل رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكد الرجوب أن إنجاز اتحاد ألعاب القوى يعكس الإرادة الصلبة للرياضي الفلسطيني في تحقيق الإنجازات على المستوى العالمي رغم التحديات التي تواجهه بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.

بدوره وجه د. مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى شكره لسيادة اللواء جبريل الرجوب على دعمه الدائم للحركة الرياضية الفلسطينية بشكل عام وألعاب القوى بشكل خاص.

وقال د. الخطيب ان هذا الإنجاز لم يكن يتحقق لولا توجيهات ودعم سيادة اللواء لمنظومة ألعاب القوى في كل المحطات.

كما شكر الخطيب اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى ومجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الذي رشح الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى في رسالة تعكس النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد باعتباره أول اتحاد دشن منصة التعليم الإلكتروني الدولي في الاتحاد العالمي لألعاب القوى.

وأشاد الخطيب بالدور الكبير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية على الدعم الدائم والوقوف بجانب الاتحاد خلال الفترة الماضية.

واهدى الخطيب هذا الإنجاز لمنظومة الاتحاد على جهودها الكبيرة التي شكلت النجاح من خلال لجانه العاملة.