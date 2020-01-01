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ما سبب ملاحقة طبيب مارادونا الشخصي من قبل الشرطة الأرجنتينية..!

الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما سبب ملاحقة طبيب مارادونا الشخصي من قبل الشرطة الأرجنتينية..!



وكالات / سما /

أجرت الشرطة الأرجنتينية عمليات بحث في منزل ومكتب طبيب دييجو أرماندو مارادونا، كجزء من التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة، بأمرٍ من ممثلي الادعاء في الأرجنتين، بعد إصابة البطل القومي البالغ من العمر 60 عاماً بنوبة قلبية قاتلة يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب تقارير صحفية، الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، ليوبولدو لوكي، متهم بالقتل غير العمد، بسبب سوء تعامله مع السكتة القلبية التي داهمت أيقونة الأرجنتين.

وقال مكتب المدعي العام: “بناءً على الأدلة التي تم جمعها، كان من الضروري طلب تفتيش منزل ومكتب الطبيب ليوبولدو لوك، مع تأمين السجلات الطبية لمارادونا”.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، إنه سيسعى إلى إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة الأيقونة الرياضية، منتقداً في الوقت نفسه الاستجابة البطيئة من طرف خدمات الطوارئ.

وتم دفن مارادونا يوم الخميس الماضي، وسط وقفة احتجاجية في القصر الرئاسي، حيث اصطف عشرات الآلاف من المشجعين أمام نعش اللاعب، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 1986، ولذلك كان يحظى بمكانة رفيعة.

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