  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عيسى: ممارسات اسرائيل في الاراضي المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي

الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الدكتور حنا عيسى – أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بان الممارسات الاسرائيلية تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

وقال عيسى بان كل المواقف و الاجراءات الاسرائيلية  تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين  والمسلمين  من خلال عمليات الاستيطان من جهة وان القدس على اعتبارها  جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الارضي الفلسطينية لإجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية  وغير قانونية من جهة اخرى .

وشدد عيسى  بان ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وفرض نظام  ضرائب خاص تمييزي ضد العرب والاقتراب من اكمال الحاجز  المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء  وتوسيع المستوطنات بواسطة  كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في  وحول القدس الشرقية .

وأردف بان ما تتخذه اسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي  او الهيكلي او المركز المؤسس  للأراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس ,او اي جزء منها , ليس له اي صحة قانونية ان سياسة  اسرائيل وممارستها المتمثلة  في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين  الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب ,كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط.

وأضاف عيسى قائلا ان الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني تتعرض للتخريب يوميا عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار وهدم المنازل والإبعاد بالإضافة الى عدم الافراج عن الاسرى والمعتقلين في المعتقلات الاسرائيلية ناهيك على ان المستوطنات تمثل تهديدا للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني لأنه لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها.

واختتم عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

#حنا عيسى

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

وزارة الصحة : 5 وفيات و748 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة

نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لبحث العلاقات الاقتصادية