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تنمية الخليل ومؤسسة أكشن إيد توزعان طرود غذائية وصحية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل وبالتعاون مع مؤسسة أكشن إيد ما يقارب 270 طرد غذائي وصحي للأسر الفقيرة والمهمشة، ذلك ضمن تدخلات مديرية التنمية لإغاثة الأسر الفقيرة .

مدير عام مديرية التنمية خالد اطميزي ثمن دور الشركاء في مؤسسة أكشن إيد مؤكدا مواصلة التعاون معهم لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة بسبب تفشي فيروس كورونا.

نائب مدير عام المديرية عرفات عطاونة أكد أن تنمية الخليل تواصل عملها وتكثف جهودها في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المحافظة، موضحا أن ذلك يضع على عاتق المديرية وشركائها المزيد من المسؤولية.

 
#التنمية الاجتماعية #طرود غذائية

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