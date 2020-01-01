الكيلة: لقاح الانفلونزا الموسمية يصل اليوم ونسبة الإصابة بكورونا بارتفاع

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن لقاح الانفلونزا الموسمية سيصل اليوم إلى الميناء، وهو بحاجة ليومين لتوزيعه.

وأضافت الكيلة في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الاثنين، إن نسبة المصابين بفيروس كورونا أكثر من نسبة المتعافين، ما یشیر إلى ارتفاع نسبة تفشي الفیروس المستجد.

وأفادت أن هذا يؤشر على قدرة الجهاز الصحي على تحمل وباء كورونا حتى اللحظة لعلاج ومتابعة المرضى مشيرة إلى توظيف كوادر جديدة في المراكز الطبية الصحیة رغم العجز الذي تعاني منه الطواقم الطبیة عالمیاً ولیس محلیًا فقط.

وأشارت إلى إن الحالات المصابة بالفيروس وتحتاج إلى مستشفى ارتفعت بشكل كبير، وأن ومعدل الإصابات وصل إلى أكثر من 1700 إصابة يومياً، خلافاً لما كانت عليه في السابق، موضحةً أن أغلب الوفيات تعود لمن يعانون من الأمراض المزمنة.