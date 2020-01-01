  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة: لقاح الانفلونزا الموسمية يصل اليوم ونسبة الإصابة بكورونا بارتفاع

الإثنين 30 نوفمبر 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: لقاح الانفلونزا الموسمية يصل اليوم ونسبة الإصابة بكورونا بارتفاع



رام الله / سما /

 أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن لقاح الانفلونزا الموسمية سيصل اليوم إلى الميناء، وهو بحاجة ليومين لتوزيعه.

وأضافت الكيلة في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الاثنين، إن نسبة المصابين بفيروس كورونا أكثر من نسبة المتعافين، ما یشیر إلى ارتفاع نسبة تفشي الفیروس المستجد.

وأفادت أن هذا يؤشر على قدرة الجهاز الصحي على تحمل وباء كورونا حتى اللحظة لعلاج ومتابعة المرضى مشيرة إلى توظيف كوادر جديدة في المراكز الطبية الصحیة رغم العجز الذي تعاني منه الطواقم الطبیة عالمیاً ولیس محلیًا فقط.

وأشارت إلى إن الحالات المصابة بالفيروس وتحتاج إلى مستشفى ارتفعت بشكل كبير، وأن ومعدل الإصابات وصل إلى أكثر من 1700 إصابة يومياً، خلافاً لما كانت عليه في السابق، موضحةً أن أغلب الوفيات تعود لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

#مي الكيلة #لقاح الانفلونزا #فيروس كورونا #اصابات #وزيرة الصحة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

شركة الجنيدي: نستهجن قرار حماس منع إدخال منتجات الألبان إلى غزة والزق يعتبره خطيرا

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

وزارة الصحة : 5 وفيات و748 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة

نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لبحث العلاقات الاقتصادية