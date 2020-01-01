حماية المستهلك: سوق الضفة وغزة وحدة جغرافية متكاملة

رام الله / سما /

أدانت أمين سر جمعية حماية المستهلك رانيا الخيري،" قرار حركة "حماس" منع إدخال المنتجات المحلية المصنعة في المحافظات الشمالية الى المحافظات الجنوبية، بزعم دعم المنتج المحلي في قطاع غزة".

وشددت الخيري على أن سوق الضفة والقطاع وحدة جغرافية متكاملة، وليس بينهما استيراد وتصدير، ويجب ان تكون المنافسة صحية بين المنتجات الفلسطينية وفي الاتجاه الصحيح في إطار استراتيجية وطنية لحماية المنتجات المحلية.

وقالت الخيري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، "إن المنتجات الفلسطينية لها جودة عالية، وإن المستهلك له الخيار في المفاضلة بين هذه المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن العائق الوحيد أمام إدخال منتجات القطاع إلى الضفة هو الاحتلال.