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المعارضة تأمل بإسقاط حكومة نتنياهو وتعول على حزب غانتس

الإثنين 30 نوفمبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة تأمل بإسقاط حكومة نتنياهو وتعول على حزب غانتس



القدس المحتلة / سما /

تأمل المعارضة الإسرائيلية، أن تنجح يوم الأربعاء المقبل، في تمرير قانون يسمح بحل الكنيست الحالي وإسقاط حكومة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

وتعول المعارضة، بأن يدعم حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس حليف نتنياهو في الحكومة القانون، وذلك في إطار استغلال الخلاف السياسي بين الجانبين.

ودعا يائير لابيد زعيم المعارضة هذا الصباح، حزب غانتس بالتصويت لصالح مشروع القانون وإزاحة نتنياهو عن السلطة.

وقال لابيد لإذاعة كان العبرية، إن كان لدى حزب أزرق - أبيض، نوايا حسنة، فليصوتوا لصالح القانون، مشيرًا إلى أنه تحدث مع عدد من المسؤولين لديهم وهم يعلمون أن هذا هو الحل الأفضل.

من جانبه، قال آفي نيسنكورن وزير القضاء خلال مقابلة مع الإذاعة، إن حزب أزرق - أبيض الذي ينتمي إليه سيعقد جلسة مساء غد الثلاثاء، ويتخذ القرار بدعم القانون من عدمه.

وبين أن حزبه لن يستمر بالصبر على الأوضاع الحالية وعدم تمرير الميزانية لاعتبارات شخصية.

وقال عمير بيرتس وزير الاقتصاد وحليف حزب أزرق - أبيض، إن احتمالات التصويت لصالح حل الكنيست عالية جدًا، مشيرًا إلى أنه ينسق مع حزب غانتس من أجل هذا الموقف.

وقال رام شيفا عضو الكنيست عن حزب أزرق - أبيض، إن هناك فرصة معقولة بدعم هذا الخيار، مرجحًا أن حزبه سيتخذ غدًا قرار بذلك ودعم التوجه لانتخابات جديدة.

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