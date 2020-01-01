الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج في شهر تشرين أول المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 3.36% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، وبلغ الرقم القياسي العام 97.09 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بـ93.93 خلال شهر أيلول 2020.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 3.46%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.96 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بـ93.72 خلال شهر أيلول 2020.

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 2.47%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 98.17 خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بـ95.80 خلال شهر أيلول 2020.

وبين الإحصاء أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 11.76%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بنسبة 29.44%، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم الخضراوات وبلغ متوسط سعر الزهرة البلدية 1.87 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 3.12 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا صغير الحجم 3.25 شيقل/كغم، ومتوسط سعر السبانخ 3.80 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 2.57 شيقل/كغم، ومتوسط سعر باذنجان صغير الحجم 2.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البصل الجاف 2.40 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.94 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 5.04%، وذلك لارتفاع أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 2.86 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال كبير الحجم أبو صرة ليبلغ 1.74 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكلمنتينا 1.48 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزيتون الأخضر 6.05 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 2.10%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 11.69 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 9.71 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 6.43%.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.85%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

بينما شهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.41%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر تشرين أول 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 3.54%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.65%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.52%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.17%، رغم ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.67%، وأسعار صناعة المنسوجات بنسبة 0.69%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.40%.