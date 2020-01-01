السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في الطيرة

الطيرة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منزلا في مدينة الطيرة في أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقا على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل الذي يعود للمواطن إسلام قشوع.

يشار إلى أن البلدات العربية تشهد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.