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التنمية بغزة توضح آلية صرف المنحة القطرية الـ 100$ والفئة المستفيدة منها لدورة شهر 11

الإثنين 30 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة توضح آلية صرف المنحة القطرية الـ 100$ والفئة المستفيدة منها لدورة شهر 11



غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية بغزة أن البدء في صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم الخميس القادم الموافق 03/12/2020 م.

وأوضحت الوزارة أن هناك 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة، وبينت الوزارة أن من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:

1. من استلم أقل من 15مرة .

2. من استلم 15 مرة فما فوق؛  وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

3.  لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

4. تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

ونوهت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي و بإشراف كامل من الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

#التنمية الاجتماعية #المنحة القطرية #العمادي #صرف المنحة القطرية

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