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طهران: اغتيال فخري زادة نفذ باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: اغتيال فخري زادة نفذ باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية



وكالات

أفادت قناة العالم الإيرانية عن مصدر مطلع بأن اغتيال العالم فخري زادة نفذ باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.

وأكد المصدر المطلع لقناة العالم، توفر أدلة تثبت تورط إسرائيل في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.


وأوضح المصدر أن "العناصر المعادية للثورة الإسلامية دائما يلعبون دورا لوجستيا في تنفيذ عمليات الاغتيال الذي يرتكبها الكيان الصهيوني في ايران.. الكيان الصهيوني ارتكب هذه الجريمة من أجل زيادة الضغط علی إيران لوقف التطور العلمي المتسارع والذي كان للشهيد فخري زاده دور مهم له فيه خاصة في مجال البحوث العلمية".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

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