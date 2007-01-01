  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس الفنزويلي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

الإثنين 30 نوفمبر 2020 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفنزويلي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة



وكالات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

وقال مادورو، في بيان نشره، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "فنزويلا ترفع صوتها من أجل القضية النبيلة لدولة فلسطين  كفى حصاراً".

وكان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قد أغلق سفارة بلاده لدى تل أبيب، رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين عامي 2008 - 2009.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تُقام في عدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

#الرئيس الفنزويلي #حصار #غزة #حصار غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

خوفا من المصلين .. هكذا دخل ممثل عن ملك البحرين الى الأقصى يوم الجمعة الماضي ..

الأخبار الرئيسية

التنمية تعلن عن موعد صرف المنحة القطرية وشروطها ومن سيستفيد منها وتم ايقافها عن هؤلاء ..

وزارة الصحة : 5 وفيات و748 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

خطة لثلاث سنوات لحكومة اشتية للتعافي.. وهكذا ستُسدد مستحقات موظفي السلطة

ايران

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

نتنياهو

صحيفة عبرية: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لبحث العلاقات الاقتصادية