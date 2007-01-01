الرئيس الفنزويلي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة

وكالات

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

وقال مادورو، في بيان نشره، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، "فنزويلا ترفع صوتها من أجل القضية النبيلة لدولة فلسطين كفى حصاراً".

وكان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قد أغلق سفارة بلاده لدى تل أبيب، رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين عامي 2008 - 2009.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تُقام في عدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.