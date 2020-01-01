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هيئة الاسرى: إصابة ثلاثة أسرى جدد بالسرطان

الإثنين 30 نوفمبر 2020 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد اللواء قدري ابو بكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاثنين ، إصابة ثلاثة اسرى جديد بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي" وهم عماد ابو رموز ونضال ابو عاهور والشب أمل معمّر عرابي.

وقال أبو بكر خلال تصريحات إذاعية ،  ان إصابة الاسرى الثلاثة يرفع عدد الاسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الى 22 اسيراً.

وفي تقارير سابقة تعني بشؤون الاسرى اكدت ارتفاع اعداد المصابين بالسرطان لـ 22 أسيراً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعانون من مرض السرطان القاتل بمختلف أنواعه، دون أن تقدم لهم إدارة السجون علاجاً مناسباً لحالتهم الصحية، سوى المسكنات، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، ويعرضهم للموت في أي لحظة.

واشارت التقارير ان الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال حياتهم مهددة بالخطر، نظراً لأوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم المرضية، حيث يقدم لهم الاحتلال ما يبقيهم أحياء فقط ، كي لا يتحمل مسؤولية وفاتهم داخل السجون.

#هيئة الاسرى #السرطان

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