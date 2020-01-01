الاعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة و مثيرة حول اغتيال زادة : اغتيل بسلاح آلي يعمل بالتحكم عن بعد

القدس المحتلة / سما /

نشر الاعلام العبري اليوم الاثنين تفاصيل جديدة و مثيرة حول اغتيال العالم الايراني محسن فـخـري زاده، حيث أفيد أنه اغتيل باستخدام سلاح آلي يعمل بالتحكم عن بعد، وليس بواسطة مجموعة من المنفذين.

واوضحت ان السلاح الآلي الذي يتم التحكم به عن بعد كان مثبتا على سيارة نيسان وضعت على بعد 150 مترا من سيارة زاده، وأطلقت النار نحوها ما دفع زاده ومرافقيه للخروج من سيارته المصفحة معتقدا بوجود خلل في السيارة، ثم قام السلاح الآلي بإطلاق وابل من الرصاص نحو زاده.

واشارت الى فخري زاده أصابته 3 رصاصات، اثنتان في الكتف وواحدة في الظهر، وتبع ذلك تفجير عن بُعد للسيارة التي تحمل الرشاش الآلي لمحو الأدلة.

واكدت المصادر ان الذين وضعوا السيارات غادروا إيران يوم قبل الحادث .