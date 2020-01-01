شاهد : فيديو نادر لنتنياهو مع طفل على الشاطئ

القدس المحتلة / سما /

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل فيديو نادر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يظهر فيه يتحدث مع طفل على أحد الشواطئ.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية إن الفيديو التقطه قبل يومين طفل عمره 9 سنوات وثق نتنياهو خلال جلوسه على شاطي الأقواس بمدينة قيسارية الإسرائيلية.

وصعد الطفل الذي كان يتمشى على الشاطئ على جرف كان يجلس عليه نتنياهو بهدف تصويره.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يقول بحماسة "مرحبا أصدقاء، لن تصدقوا من التقيت- أنا الآن أرى بيبي (بنيامين) نتنياهو، رئيس الوزراء.

ودار حوار بين نتنياهو والطفل، حيث سأله رئيس الوزراء الإسرائيلي "أوري، ماذا تحب أن تفعل؟"، ليرد الطفل "أحب أن أركض على الشاطئ"، ليعود نتنياهو ويسأله مجددا "هل تحب أن تصبح رياضيا عندما تكبر؟"، وأجابه الطفل بنعم.

وبعد ذلك بيومين، تطرق نتنياهو امس الأحد، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية لما دار بينه وبين الطفل.

وقال نتنياهو: "يوم الجمعة خرجت كعادتي لممارسة بعض التمارين. حيث لا يمكن الذهاب الآن إلى صالة الألعاب، ويمكن بدلا عن ذلك السير في الخارج حيث الهواء الطلق... وبينما كنت أجلس على شاطئ البحر في قيسارية سمعت طفلا صغيرا بدأ في الصياح، وركض تجاهي بسرعة كبيرة متسلقا ذلك المنحدر، وهو الأمر الصعب على طفل صغير، وكان الطفل منفعلا جدا لمقابلة رئيس الوزراء".

وأضاف "طفل رائع. دعا أمه بعد ذلك لالتقاط صورة له، وكان يحمل هو أيضا كاميرا. كان متحمسا وأراد أن يخبر أصدقاءه. لذلك أريد أن أخبركم- أنا أيضا كنت متحمسا. طوبى لبلد لديها مثل هؤلاء الأطفال".