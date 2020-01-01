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المالية الاسرائيلية: 1.5 مليار شيكل اسبوعيا تكلفة القيود المفروضة بسبب كورونا

الإثنين 30 نوفمبر 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية الاسرائيلية: 1.5 مليار شيكل اسبوعيا تكلفة القيود المفروضة بسبب كورونا



القدس المحتلة /سما/

ابلغت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية شيرا غرينبرغ المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية حازي ليفي ان تكلفة القيود المفروضة بسبب انتشار كورونا تصل 1.5 مليار شاقل اسبوعيا، من بينها 900 مليون شاقل بسبب اغلاق المجمعات التجارية.

واضافت غرينبرغ في رسالتها ان "الحديث يدور عن التكلفة المباشرة، وقد تكون هناك تكلفة طويلة المدى على ضوء الحاق الضرر بنشاط المصالح في مجالات تتأثر بشكل مباشر من القيود، او من المجالات التي تتأثر بصورة غير مباشرة (الموردين، الزبائن وغيرهم)".

وحذر رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقت سابق من ارتفاع الاصابات وقال " ان ستكون حاجة- سنوقف استمرار التسهيلات، وحتى نقوم بالتشديد عليها".


واضاف :"نحن يجب علينا ان نبذل اقصى جهودنا لمنع تفاقم الاوضاع، والتي يمكن ان تقودنا الى مناطق اكثر صعوبة، حتى اكثر صعوبة من التي تكبدناها حتى الان" وضع انتشار العدوى لدينا افضل نسبيا من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. لكن يجب علينا الحفاظ عليها، نحن في خطر ان لم نحافظ عليها ان لم نتصرف فورا".

واعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم عن 569 اصابة جديدة بالفيروس والتي تم تشخيصها بعد اجراء 17 الف فحص كانت نسبة الفحوصات الايجابية فيها 3.3%، وان 273 مصاب حالتهم خطيرة، من بينهم 104 حالتهم حرجة، و112 يرتبطون بأجهزة تنفس. وان هناك 510 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات، وعدد الوفيات جراء الفيروس بلغت 2,854 حالة وفاة.

#اسرائيل #وزارة المالية الاسرائيلية #وزراة الصحة الاسرائيلية #انتشار كورنا #بنيامين نتنياهو #قيود كورونا #المجمعات التجارية

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