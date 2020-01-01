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3 وفيات جديدة جراء كورونا بمحافظة طولكرم

الإثنين 30 نوفمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات جديدة جراء كورونا بمحافظة طولكرم



رام الله / سما /

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم اليوم الإثنين، تسجيل 3 حالات وفاة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء كورونا بمحافظة طولكرم منذ بداية الجائحة إلى 44.

وأعلن مساء أمس تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات الأحد إلى مئة.

وأعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة، ابتداء من الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات، وذلك نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي إن هذا الإجراء جاء بالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية عنبتا، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتقرر إغلاق فرع بنك القاهرة عمان اليوم بعد تسجيل إصابة لأحد العاملين، كما تقرر إغلاق العديد من المدارس والشعب الصفية في المحافظة عقب تسجيل إصابات للطلبة وللكادر التعليمي

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