  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة اعتقالات خلال تشيع جثمان الشهيد شقير

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة اعتقالات خلال تشيع جثمان الشهيد شقير



القدس المحتلة /سما/

شيّع العشرات من المقدسيين، قبل منتصف الليلة، جثمان الشهيد نور جمال شقير، ضمن قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة، حولت خلالها محيط القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية.

وسلمت قوات الاحتلال في ساعات المساء، جثمان الشهيد شقير عند مقر قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح، ومنها نقل الى مستشفى المقاصد وألقيت نظرة الوداع عليه، ثم نقل الى مقبرة باب الرحمة، وخلال ذلك قمعت قوات الاحتلال المشيعين في حي الصوانة، الذين ساروا مع السيارة التي نقلت الشهيد.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن القوات تمركزت في حي الصوانة عند مستوطنة "بيت اورت"، ونصبت الحواجز في المنطقة واعترضت الجنازة وألقت القنابل الصوتية باتجاه الشبان، ثم لاحقتهم وفرقتهم في بلدة الطور، ومنعت مرور السيارات .

وفي منطقة باب الاسباط نشرت قوات الاحتلال العشرات من قواتها، ونصبت الحواجز والسواتر الحديدية ومنعت المرور من المنطقة باتجاه القدس القديمة، وسمحت فقط ل20 شخصا من عائلة الشهيد المشاركة في تشيع الجثمان بعد التأكد من أسمائهم وأرقام هوياتهم، ومنعتهم من ادخال الهواتف المحمولة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مقدسيين تزامنا مع تسليم الشهيد والجنازة، ونقلتهم للتحقيق في مراكز الشرطة.


وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أن السلطات الإسرائيلية قررت سلمت جثمان الشهيد عند مبنى "قيادة الشرطة في حي الشيخ جراح في القدس"، اشترطن بمشاركة 30 شخصا في الجنازة، و20 شخصا منهم يتمكنوا من الدخول الى المقبرة فقط، كما اشترطت بعدم رفع الاعلام أو الرايات وترديد الهتافات خلال الجنازة.

واستشهد الشاب نور شقير، الأربعاء الماضي، برصاص الاحتلال بعد إطلاق النار عليه عند حاجز زعيم العسكري شمال القدس.

#القدس #نور جمال شقير #الشهيد نور جمال شقير #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

خوفا من المصلين .. هكذا دخل ممثل عن ملك البحرين الى الأقصى يوم الجمعة الماضي ..

الأخبار الرئيسية

ايران

ايران تنشر صور منفذي اغتيال العالم النووي الايراني

نتنياهو

معاريف: نتنياهو يعتزم زيارة مصر قريبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

حكومة7

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت الاسرائيلي يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة