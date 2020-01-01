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العاهل الأردني والرئيس عباس يعبران عن أملهما في إحياء بايدن لعملية السلام

الإثنين 30 نوفمبر 2020 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني والرئيس عباس يعبران عن أملهما في إحياء بايدن لعملية السلام



رام الله/سما/

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أملهما في أن يحيي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن محادثات السلام لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وفي بيان للديوان الملكي عقب الاجتماع مع عباس في العقبة، أمس الأحد، أكد العاهل الأردني تأييده الكامل لإقامة دولة فلسطينية.

وقال البيان إن العاهل الأردني "شدد على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة".

وأشار الزعيمان في بيان مشترك أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد بضم وتسريع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أول محادثة له مع زعيم عربي منذ انتخابه في مطلع نوفمبر، تحدث بايدن مع الملك عبد الله الأسبوع الماضي وأبلغه بأنه يأمل في التعاون "لدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وكان الملك عبد الله قد صرح في وقت سابق أن "السياسات الإسرائيلية وخطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستقودان إلى صراع".

وغيرت إدارة ترامب السياسة الأمريكية تجاه الصراع القائم منذ عقود وذلك بامتناعها عن تأييد حل الدولتين.

ويقول دبلوماسيون إن العاهل الأردني يرى في سياسات ترامب تهميشا لدور المملكة، الذي ظل محوريا في صنع السلام بين العرب وإسرائيل وذلك بدعمه السياسات اليمينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبرت أيضا خطة ترامب للسلام تهديدا وجوديا للأردن في ظل خلوها من فرص إقامة دولة فلسطينية بضم مناطق كبيرة من الضفة الغربية مما قد يدفع المملكة لتصبح وطنا بديلا للفلسطينيين.

#العاهل الأردني #الرئيس عباس #جو بايدن

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