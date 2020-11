ترامب يعلق على إصابة بايدن

تمنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها، مساء الأحد، "الشفاء العاجل" للرئيس المنتخب، جو بايدن، عقب الاشتباه بإصابة الأخير بكسر بسيط.

وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص الاحترازية، وفقا لمكتبه.

وكان بايدن قد أصيب في قدمه، السبت، عندما انزلق خلال لعبه مع كلبه، وأعلن مكتبه أن كاحله تعرض لالتواء في انتظار المزيد من التشخيص.

وكشف كيفن أوكونور الطبيب الخاص للرئيس الأميركي المنتخب عن تفاصيل الحالة الصحية لجو بايدن بعد إصابته بالتواء في الكاحل وهو يلهو مع كلبه، لكنه لم يصب بأية كسور.



وقال أوكونور: "تؤكد الأشعة السينية المبدئية عدم وجود أي كسر واضح"، مضيفا أن بايدن سيخضع لفحص آخر أكثر تفصيلا.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت، وأن الرئيس المنتخب (78 عاما) زار طبيبا للعظام، الأحد، للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية بدافع الاطمئنان.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld