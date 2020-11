أستراليا تطالب الصين بالاعتذار بعد نشر الأخيرة صورة لجندي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن بلاده تطالب بكين بالاعتذار على نشر صورة مزيفة تظهر جنديا أستراليا وهو يضع سكينا على حلق طفل أفغاني.

وأضاف موريسون أن أستراليا تسعى لإزالة الصورة "البغيضة حقا" التي نشرها ليجيان تشاو، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D