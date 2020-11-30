أستراليا تطالب الصين بالاعتذار بعد نشر الأخيرة صورة لجندي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني

وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن بلاده تطالب بكين بالاعتذار على نشر صورة مزيفة تظهر جنديا أستراليا وهو يضع سكينا على حلق طفل أفغاني.

وأضاف موريسون أن أستراليا تسعى لإزالة الصورة "البغيضة حقا" التي نشرها ليجيان تشاو، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

وقال في تصريح صحفي: "إنه أمر مشين للغاية ولا يمكن تبريره على أي أساس ... يجب أن تخجل الحكومة الصينية من هذا المنشور".

وجاء رد فعل موريسون بعد وقت قصير من نشر الصورة عبر حساب ليجيان تشاو، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الصينية، في "تويتر".

وأرفق تشاو تعليقا مع الصورة قال فيه: "مصدوم بشأن مقتل جنود وسجناء أفغان على أيدي القوات الأسترالية، نحن ندين هذه التصرفات بقوة وندعو إلى محاسبة المسؤولين".

وقد تم الكشف مؤخرا عن فضيحة حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان، حيث ظهرت أدلة تؤكد أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني" 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل.

وأعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس الماضي، أنها سرحت ما لايقل عن 10 من عسكرييها العاملين في قواتها الخاصة، جراء ضلوعهم بشكل غير مباشر في عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.