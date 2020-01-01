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طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً وخريفية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً وخريفية



رام الله/سما/

يبقى الجو اليوم الإثنين وخلال الأيام القليلة القادمة مع جو بارد في ساعات الصباح وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الاثنين والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

و يوم غد الثلاثاء يسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات الصباح ومن ثم ترتفع الحرارة نهاراً، لكن حركة الرياح الشرقية النشطة ستعكر الأجواء وتزيد من إحساسنا بالبرودة خاصة في المناطق الشرقية والجبلية. ويسود جو مشمس الى غائم جزئي نهاراً. وجو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

ويوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء ، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم الخميس يسود جو بارد في ساعات الصباح ومن ثم تسود أجواء  مستقرة وباردة نسبيا في المناطق الجبلية ويسود جو دافئ نسبي على طول المناطق الساحلية والسهلية.

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