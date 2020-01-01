  1. الرئيسية
  2. الصحة

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

الإثنين 30 نوفمبر 2020 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم



وكالات

إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري (2)، فعليك الحذر من 4 أنواع من الفاكهة كونها تحتوي على مستويات عالية من السكر قد تتسبب بعض المشاكل.


ويقدم النظام الغذائي أقوى الإجراءات المضادة ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم، وبعض العناصر محفوفة بالمخاطر بشكل واضح، حيث يؤدي تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، إذا لم تكن حريصا.

ويقول الطبيب البريطاني الشهير، مايكل موسلي، إن الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ والموز مليئة بالسكر.

وأضاف أن التوت والتفاح والكمثرى خيارات أكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشار موسلي إلى أن السكر، الذي تحصل عليه من تناول الطعام، يمد الجسم بالطاقة، لكنه حذر من تجاوز مستويات معينة يمكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة، حيث يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري (2) لهذا التهديد، لأنهم إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجونه لا تمتصه الخلايا.


ويعد الأنسولين هرمونا يطلقه البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم، ما يبقيها ضمن النطاق الصحي.

وبعد تجريده من هذه الآلية، تُترك مستويات السكر في الدم لتحدث مشاكل، ما قد يؤدي إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم، مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

وهذا هو السبب في أن الشخص المصاب بداء السكري (2) يتعين عليه تعديل جوانب من نمط حياته، للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

#الفواكه #الخضراوات #السكر #النظام الغذائي #مستويات السكر في الدم #مستوى السكر #نسبة السكر في الدم #الأنسولين #البنكرياس #ديلي اكسبريس #الفواكه الملئة بالسكر

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني واوتوهو الكنغولي في دوري أبطال أفريقيا 2020

الأحمد يهدد حماس : عليكم الغاء قرار منع منتجات الضفة من دخول غزة قبل فوات الاوان ..

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !

"وكالة ايرانية" تكشف: زاده زود حماس والجهاد بصواريخ كروز وطائرات مسيرة نفاثة مزودة بقنابل عنقودية

الكابينت يناقش اليوم تحويل اموال المقاصة للسلطة وسيخصم منها 600 مليون شيكل

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن كيفية اغتيال الموساد العالم الايراني محسن فخري زادة

خوفا من المصلين .. هكذا دخل ممثل عن ملك البحرين الى الأقصى يوم الجمعة الماضي ..

الأخبار الرئيسية

حكومة7

مجلس الوزراء الفلسطيني يرفض اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة

الكابينت الاسرائيلي يوافق على تحويل 2.5 مليار شيكل للسلطة الفلسطينية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

سنشهد ارتفاع كبير جداً في عدد الإصابات.. وزارة الصحة تكشف مميزات فحص كورونا الجديد

تفاصيل جديدة عن اغتيال فخري زادة: العامل البشري غير موجود !