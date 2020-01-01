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باكستان: إقامة دولة فلسطينية ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: إقامة دولة فلسطينية ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية



وكالات

قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم إن دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة هو أحد الركائز الأساسية لسياسة بلاده الخارجية.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" نشرها أكرم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين أول من كل عام.

وأكد أكرم في تغريدته على أن إسلام أباد كانت دائما داعما قويا للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة العدالة الباكستانية (الحزب الحاكم) أن إسلام آباد لن تعترف بإسرائيل حتى يتم إيجاد حل عادل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأضافت في بيان أن باكستان تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وستواصل دعمها له.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تُقام في عدد من دول العالم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

#باكستان #تويتر #منير أكرم #دولة فلسطينية #الأمم المتحدة

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