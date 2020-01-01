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الرئيس البرازيلي: لدي مصادر خاصة بي أكدت بالفعل حالات تزوير في الانتخابات الأمريكية

الإثنين 30 نوفمبر 2020 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي: لدي مصادر خاصة بي أكدت بالفعل حالات تزوير في الانتخابات الأمريكية



وكالات

أفاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، بأن لديه معلومات عن وقوع عمليات تزوير خلال فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.


وقال في حديثه مع صحفيين: "وسائل الإعلام لا تتحدث عن الأمر، لكن لدي مصادر معلومات خاصة بي أكدت بالفعل حالات تزوير عديدة".

وأوضح بولسونارو، الذي أيد علنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا ينوي حاليا تهنئة الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات.

كما أعرب الرئيس البرازيلي عن شكوكه بشأن نظام التصويت الإلكتروني الحالي في البرازيل، وحث سلطات البلاد على العودة إلى نظام الاقتراع الورقي في انتخابات 2022 الرئاسية.

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