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الأردن يدين اغتيال العالم النووي الإيراني

الإثنين 30 نوفمبر 2020 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين اغتيال العالم النووي الإيراني



عمان/سما/


دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في طهران.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيض التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار.


واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.

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