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حسده ترامب ..إصابة بايدن في قدمه والطبيب يفحصه

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسده ترامب ..إصابة بايدن في قدمه والطبيب يفحصه



وكالات

أعلن مكتب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأحد، أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلهو مع كلبه.


وتابع مكتب بايدن في بيان مقتضب أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطي المنتخب (78 عاما)، الأحد، "كإجراء احترازي".


وفي وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأميركية، الأحد، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، في الولاية التي تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية في المعركة الانتخابية.


كما أعلنت مقاطعة ميلووكي، المقاطعة الأخرى الكبيرة والليبرالية في الولاية التي طلب ترامب إعادة فرز الأصوات فيها متحملا التكاليف، نتائجها الجمعة، بزيادة 132 صوتا لصالح بايدن.

وقالت دانييل ملفي، مديرة حملة بايدن في ويسكونسن، في بيان لأسوشيتيد برس: "كما قلنا، إعادة الفرز ساعدت فقط في إعادة تأكيد فوز جو بايدن في ويسكونسن".

وكانت دعاوى حملة ترامب قد قوبلت بالرفض بالفعل في دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أي دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.

#جو بايدن #اصابة بايدن #الرئيس الأمريكي المنتخب

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