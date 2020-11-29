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الزمالك يقدك شكوى الى النائب العام ضد جماهير الأهلي بسبب "شيكابالا"

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزمالك يقدك شكوى الى النائب العام ضد جماهير الأهلي بسبب "شيكابالا"



وكالات

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، ببلاغ للنائب العام، ضد "الجماهير الخارجة عن النص" التي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك.

وقال نادي الزمالك في بيان نشره على موقعه اليوم الأحد: "تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد أن قامت الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية". 


وأضاف البيان: "وحفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص والتي...

Posted by Mortada Mansour on Sunday, November 29, 2020


وجاء بيان الزمالك، بعد ساعات من إعلان رجال المباحث بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، بدء تحرياتهم، لضبط مرتكبي واقعة حمل كلب بميدان "صلاح الدين"، لاستخدامه في التنمر ضد لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، وملاحقة المشجعين المتهمين "بتدنيس مقابر" عائلة شيكابالا، خلال الاحتفالات بتتويج نادي الأهلي المصري لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على غريمه الزمالك، بنتيجة  2-1، في المباراة التي استضافها ملعب "القاهرة الدولي".

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