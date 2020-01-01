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شاهد.. بركان ثار فجأة وأجبر المئات على الإجلاء

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. بركان ثار فجأة وأجبر المئات على الإجلاء



وكالات

ثار بركان ليفوتولو في جزيرة ليمباتا الإندونيسية اليوم الأحد فجأة، بعد سبات دام ثمانية أعوام.

وأكد مركز البراكين وتقليص المخاطر الجيولوجية الإندونيسي أن ثوران البركان استمر نحو عشرة دقائق، مشيرا إلى أنه قذف بسحابة من الرماد والدخان المكثف صعدت إلى ارتفاع أربعة كيلومترات.

وحذر المركز من أن البركان قد يدفع سيولا من الحمم.

وأعلنت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا أن ثوران البركان استدعى حالة من الرعب لدى المواطنين المقيمين في محيطه، مشيرة إلى أكثر من 2.7 ألف شخص سارعوا إلى مغادرة ديارهم بحثا عن ملجأ آمن.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو دمار جراء ثوران البركان، ونصحت السلطات المواطنين بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة بمسافة تقل عن أربعة كيلومترات عن مركز البركان.

ويبلغ ارتفاع ليفوتولو 1018 مترا وهو من ثلاثة براكين تقع في الجزيرة.

#بركان #اندونيسيا #بركان ليفوتولو

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