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الإمارات تدين اغتيال العالم النووي الإيراني وتدعو إلى "ضبط النفس"

الأحد 29 نوفمبر 2020 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدين اغتيال العالم النووي الإيراني وتدعو إلى "ضبط النفس"



أبوظبي /سما/

دانت السلطات الإماراتية اليوم الأحد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن أبوظبي "وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".


وأضافت أنه "نظرا لما تمر به المنطقة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

كما أكدت الوزارة أن "ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها".

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