هيئة شؤون الأسرى: محكمة سالم تمدد توقيف 9 أسرى وتحول أسيرا إلى الاعتقال الإداري

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، مساء اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال في سالم قامت بتمديد اعتقال تسعة أسرى من محافظة جنين بذريعة استكمال التحقيق، وحولت أسيرا إلى الاعتقال الإداري وحكمت على آخر بالسجن مع غرامة مالية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن محكمة سالم مددت اعتقال كل من الأسرى: نجيب عوني حويل 9 أيام، ومحمد حمارشة 8 أيام، ومحمد كميل 8 أيام، وإبراهيم السعدي 12 يوما، وأحمد نشرتي 7 أيام، وعلاء الدين زكارنة 10 أيام، وأيسر حماد 10 أيام، وقيس أبو صلاح 5 أيام، ومحمد العارضة 10 أيام.

وأوضحت الهيئة أن محكمة سالم أصدرت لوائح اتهام بحق كل من الأسرى أحمد أبو طبيخ، وأجلت محكمته ليوم 04/01/2021، وهاني ارميلات لتاريخ 29/12/2020، وصدام السعدي وناطق حنتولي لتاريخ 13/1/2021.

وأصدرت المحكمة حكماً بحق الاسير عدي زكارنة بأيام اعتقاله وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل، وحوّلت الأسير محمود نزال للاعتقال الإداري.