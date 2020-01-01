فيديو سقوط محمد رمضان من المسرح في الإمارات (شاهد)

أبو ظبي / سما

تصدر فيديو سقوط الفنان محمد رمضان من المسرح أثناء حضوره يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 إحدى الحفلات في الإمارات، وسائل التواصل الاجتماعي بمصر والدول العربية.

وتداول الناشطون بمواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط محمد رمضان على المسرح أثناء سيره نحو منصة التكريم في مهرجان الضيافة الدورة 4 بدبي في الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد رمضان توجه إلى دبي؛ للمشاركة في مهرجان الضيافة الرابع، موضحة أنه تم تكريمه من قبل اللجنة المنظمة بعد "أزمة التطبيع" الأخيرة.

يُذكر أن محمد رمضان ممنوع من الظهور على وسائل الإعلام المصرية كافة بقرار رسمي، حيث تقرر مؤخرا حظر تداول اسمه أو صوره؛ بعد تجميده فنيا من نقابة المهن التمثيلية.

ولن يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل لأول مرة منذ سنوات، إذ كان من المقرر أن يقود بطولة مسلسل (موسى) في شهر رمضان 2021، لكن الشركة المنتجة أبلغته بإلغائه.

ولقي قرار وقف محمد رمضان حتى إشعار آخر، ترحيبا واسعا في الشارع الفلسطيني والمصري، إذ أكد المعلقون على مواقع التواصل، رفضهم للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الممثل المصري قد أعلن أمس عن عزمه إقامة الحفل الغنائي الأول له في فلسطين خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه يتم حاليا الاتفاق على كل التفاصيل والأمور المتعلقة بهذه الاحتفالية.

ولم يُحدد محمد رمضان مكان المهرجان الغنائي في فلسطين سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية، إلا أن مراقبون توقعوا أن يجد الممثل المصري صعوبة في إقامة حفلته الفترة القادمة.