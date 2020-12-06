إغلاق مقر "هيئة الجدار والاستيطان" في رام الله غدا بسبب كورونا

رام الله / سما /

قررت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء اليوم الأحد، إغلاق مقرها الرئيسي بمحافظة رام الله والبيرة يوم غد الإثنين، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد الهيئة في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية، أنه "بعد تزايد عدد الإصابات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبناء على تعليمات رئيس الهيئة تقرر إغلاق مقر الهيئة الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة يوم غد الإثنين أمام الموظفين والمراجعين".

وأشارت الهيئة إلى أنه "سيتم متابعة تطورات انتشار العدوى، وفي حال استقرت الإصابات سيتم استئناف الدوام بشكل مبدئي والعودة إلى الدوام واستقبال المراجعين صباح يوم الأحد الموافق 6/12/2020".