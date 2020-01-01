بلدية غزة توضح أسباب تجمع مياه الأمطار ببعض الشوارع خلال المنخفض الأخير

غزة / سما /

قال حسين عودة، المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة، إن لجنة طوارئ الشتاء تعمل على التأكد من جهوزية استقبال الموسم ومتابعة أي أعمال طارئة خلال فصل الشتاء.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن بلدية غزة قامت بتنظيف 4500 مصرف قبل بداية المنخفض الأخير، لكن جرف المياه للنفايات أدى لانسداد المصارف وتجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع.



وقال عودة: إن مسؤولية كبيرة يقع على البلدية، ونعمل على توعية الجمهور بشكل مستمر، داعياً المواطنين لإخراج النفايات في موعدها المناسب صباحاً وأن تكون محكمة الإغلاق تسهيلاً لعملية جمعها وترحيلها ومنعاً لتراكمها أمام منازل المواطنين.



كما دعا المواطنين لعدم إلقاء القمامة في شبكة الصرف الصحي لضمان عدم حصول طفح صرف صحي في الشوارع، لافتاً إلى أن الرقم المجاني للبلدية جاهز لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها ومعالجتها ميدانياً بأسرع وقت ممكن.



وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة: إن نسبة التحصيل الضعيفة انعكست على دفع رواتب موظفي البلدية وأثرت على عملهم، مشيراً إلى أنه يتم وضع الحلول وفق إمكانيات البلدية والحلول تتطلب تكامل أدوار الجميع، و"نعاني من نقص المنح".



وتابع: تم تقليم كل الأشجار قبل الشتاء، والتأكد من سلامة الطريق من الأشجار التي تعيق الرؤية والحركة المرورية، مضيفا: "دورنا تكاملي مع المواطنين وندعوهم للمحافظة على المقدرات والالتزام بالسلوك الصحيح لتفادي غرق الشوارع".

